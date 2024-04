Jake Gyllenhaal fecha parceria com a Amazon MGM Studios

Alto contraste

A+

A-

Jake Gyllenhaal em Matador de Aluguel, da Amazon MGM Jake Gyllenhaal em Matador de Aluguel, da Amazon MGM (O Vício - Cinema)

Jake Gyllenhaal assina acordo com a Amazon MGM Studios, em uma parceria que promete trazer novos projetos e oportunidades para o renomado ator. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que aguardam ansiosos para ver as futuras colaborações entre Gyllenhaal e as gigantes do entretenimento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Jake Gyllenhaal assina acordo com a Amazon MGM Studios

• Sonic Feio mudou a forma como Hollywood adapta videogames

• Madame Teia chega em mídia digital ao Brasil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.