James Gunn é presenteado com Action Comics #1 autografada por co-criador do Superman

Superman da DC Studios Superman da DC Studios (O Vício - Cinema)

James Gunn, renomado diretor de filmes como "Guardiões da Galáxia", foi surpreendido com um presente especial: uma Action Comics #1 autografada pelo co-criador do Superman. A raridade e importância dessa edição icônica do quadrinho certamente emocionou Gunn, que compartilhou o momento nas redes sociais. A peça é um verdadeiro tesouro para colecionadores e fãs do universo dos super-heróis.

