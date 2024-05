James Gunn recebe quadrinistas da DC no set do filme Superman James Gunn, diretor do filme Superman, teve a honra de receber quadrinistas da DC no set da produção. A presença dos artistas trouxe...

Alto contraste

A+

A-

James Gunn, diretor do filme Superman, teve a honra de receber quadrinistas da DC no set da produção. A presença dos artistas trouxe ainda mais inspiração para a equipe, que está empenhada em trazer o icônico herói dos quadrinhos para as telonas de forma fiel e emocionante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | James Gunn recebe quadrinistas da DC no set do filme

• Kinds of Kindness, novo filme de Yorgos Lanthimos, ganha pôsteres oficiais

• Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds e Hugh Jackman despistam sobre futuro no MCU



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.