James Gunn revela inspiração por trás do uniforme do Superman

James Gunn e trajes do Superman

James Gunn, famoso diretor de cinema, confirmou recentemente a grande inspiração por trás do uniforme do Superman. Em uma entrevista exclusiva, Gunn revelou detalhes sobre o processo criativo envolvendo o icônico traje do super-herói. A imagem divulgada mostra Gunn ao lado dos trajes utilizados pelo Superman em produções anteriores, despertando a curiosidade dos fãs sobre as possíveis influências no novo filme.

