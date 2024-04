James Gunn revela visão aérea de cenário na Noruega com trajes do Superman

James Gunn mostra uma visão aérea de um cenário na Noruega, revelando detalhes dos trajes do Superman. O diretor compartilhou a imagem em suas redes sociais, gerando grande expectativa entre os fãs do herói. A paisagem deslumbrante ao fundo destaca ainda mais a presença marcante do icônico uniforme.

