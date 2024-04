Alto contraste

A+

A-

Jenna Ortega, de Os Fantasmas se Divertem 2 Jenna Ortega, de Os Fantasmas se Divertem 2 (O Vício - Cinema)

Jenna Ortega, de Os Fantasmas se Divertem 2, é destaque na aguardada sequência do clássico filme. A ansiedade dos fãs só aumenta com a expectativa do lançamento do primeiro trailer.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• O Contador 2 | Ben Affleck, Jon Bernthal e outros são confirmados na sequência

• Os Fantasmas se Divertem 2 | Saiba quando o primeiro trailer deve ser lançado

• Furiosa: Uma Saga Mad Max é destaque em capa de revista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.