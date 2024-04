Johnny Depp e Robert Downey Jr. no Oscar: uma celebração de amizade e talento

Alto contraste

A+

A-

Johnny-Depp-Robert-Downey-Jr.-no-Oscar Johnny-Depp-Robert-Downey-Jr.-no-Oscar (O Vício - Cinema)

Johnny Depp e Robert Downey Jr. são dois grandes nomes de Hollywood que conquistaram o coração do público com seus talentos únicos e carismáticos. Recentemente, Depp celebrou a vitória de seu amigo Downey Jr. no Oscar, em um momento emocionante que ressaltou não apenas a competência profissional, mas também a amizade sincera entre os dois astros.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Johnny Depp celebra vitória de Robert Downey Jr. no Oscar

• Shang-Chi 2 terá viagem no tempo e produção começa em 2025, diz rumor

• Al Pacino se pronuncia sobre polêmica do Oscar 2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.