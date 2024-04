Kirsten Dunst e a luta pela igualdade de pagamento no cinema

Homem-Aranha-Kirsten-Dunst-Gwen-Stacy Homem-Aranha-Kirsten-Dunst-Gwen-Stacy (O Vício - Cinema)

Kirsten Dunst, conhecida por seus papéis icônicos no cinema, recentemente falou sobre a disparidade de pagamento que ainda persiste na indústria cinematográfica. A atriz levantou questões importantes sobre a igualdade de salários entre homens e mulheres em Hollywood, trazendo à tona um debate essencial para a representatividade e valorização de profissionais do sexo feminino no meio artístico.

