Kung Fu Panda 4: Novidades sobre o lançamento no Brasil Kung Fu Panda 4 ganha data em mídia digital no Brasil. O aguardado filme traz novidades sobre o lançamento no país, prometendo conquistar...

Alto contraste

A+

A-

Po em Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4 ganha data em mídia digital no Brasil. O aguardado filme traz novidades sobre o lançamento no país, prometendo conquistar ainda mais fãs com suas aventuras emocionantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Kung Fu Panda 4 ganha data em mídia digital no Brasil

• Confira tudo que chega ao Prime Video em Maio

• Robert Downey Jr. elogia trabalho de Chris Hemsworth como Thor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.