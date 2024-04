Kung Fu Panda 4 surpreende fãs com teaser inspirado em Duna

Kung Fu Panda 4 surpreendeu os fãs ao lançar um teaser inspirado no aclamado filme "Duna". A mistura entre os universos de Kung Fu Panda e Duna promete uma abordagem única e cheia de surpresas para os espectadores. A imagem divulgada mostra um visual incrível de Po, o protagonista do filme, em um cenário que remete ao épico sci-fi. A expectativa para o lançamento do filme aumenta a cada novidade divulgada.

