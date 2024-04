Kung Fu Panda | A franquia de sucesso que conquistou mais de US$ 2 bilhões em bilheteria

Alto contraste

A+

A-

Po em ação na franquia Kung Fu Panda Po em ação na franquia Kung Fu Panda (O Vício - Cinema)

Kung Fu Panda é uma franquia de animação que conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Com personagens carismáticos e uma história envolvente, a saga ultrapassou a impressionante marca de US$ 2 bilhões em bilheteria.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Kung Fu Panda | Franquia ultrapassa US$ 2 bilhões em bilheteria

• Wagner Moura é destaque em novo pôster oficial de Guerra Civil

• 007 | Aaron Taylor-Johnson assinará para 3 filmes e MGM já planeja evento de anúncio, diz rumor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.