Leonardo DiCaprio interpretará Frank Sinatra em nova cinebiografia

Leonardo DiCaprio foi confirmado para interpretar Frank Sinatra em uma nova cinebiografia dirigida por Martin Scorsese. A notícia tem gerado grande expectativa entre os fãs do cinema e da música, que aguardam ansiosamente para ver a performance do renomado ator no papel do icônico cantor.

