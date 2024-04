Leonardo DiCaprio quase foi Lex Luthor em Batman vs Superman Segundo Zack Snyder, diretor de Batman vs Superman, o ator Leonardo DiCaprio esteve muito próximo de interpretar o vilão Lex Luthor...

Leonardo DiCaprio quase foi Lex Luthor em Batman vs Superman

Segundo Zack Snyder, diretor de Batman vs Superman, o ator Leonardo DiCaprio esteve muito próximo de interpretar o vilão Lex Luthor no filme. A escolha do elenco é sempre um processo interessante e cheio de curiosidades nos bastidores de Hollywood.

