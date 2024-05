O Vício |Do R7

Longlegs | O novo filme com Nicolas Cage como serial killer Longlegs, o aguardado filme que traz Nicolas Cage no papel de um serial killer, acaba de ganhar um novo trailer. Com uma trama envolvente...

Longlegs, o aguardado filme que traz Nicolas Cage no papel de um serial killer, acaba de ganhar um novo trailer. Com uma trama envolvente e um elenco de peso, o longa promete surpreender os fãs do gênero. A produção promete ser um sucesso de bilheteria e crítica, mantendo a expectativa alta entre os cinéfilos.

