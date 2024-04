Madame Teia: crítica internacional não perdoa e filme recebe péssima nota

Alto contraste

A+

A-

Dakota Johnson no filme Madame Teia Dakota Johnson no filme Madame Teia (O Vício - Cinema)

O filme Madame Teia acaba de ser lançado e já está recebendo duras críticas internacionais. De acordo com o site Filmes - O Vício, o longa-metragem protagonizado por Dakota Johnson está sendo massacrado pelo Metacritic, uma das principais plataformas de avaliação de filmes.

Com uma nota extremamente baixa, o filme está deixando a desejar tanto para os críticos quanto para o público. Os problemas vão desde a direção até o roteiro, passando também pela atuação dos personagens.

Se você quer saber mais sobre as críticas e descobrir se Madame Teia realmente merece essa recepção negativa, consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício. Saiba todos os detalhes e tire suas próprias conclusões sobre esse novo lançamento cinematográfico.

Leia mais em Filmes - O Vício

• Madame Teia chega ao Metacritic com péssima nota

• Madame Teia chega ao Rotten Tomatoes com avaliação decepcionante

• Donzela | Filme da Netflix ganha trailer oficial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.