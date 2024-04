Madame Teia e Morbius: Um sucesso igual no Rotten Tomatoes

Alto contraste

Madame Teia e Morbius Madame Teia e Morbius (O Vício - Cinema)

A crítica aclama a estreia de dois grandes personagens do universo cinematográfico da Marvel. Madame Teia e Morbius conquistaram a mesma pontuação no Rotten Tomatoes, o que indica que ambos os filmes são igualmente impressionantes. Os fãs estão entusiasmados com as histórias envolventes, as performances cativantes e os efeitos visuais incríveis.

Não perca a oportunidade de conferir essa dupla de sucesso! Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício e descubra todos os detalhes desse feito inédito no mundo do cinema.

Leia mais em Filmes - O Vício

