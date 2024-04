Mark Ruffalo confirma retorno como Hulk em Capitão América 4

Alto contraste

Mark Ruffalo está de volta como Hulk! O ator confirmou seu retorno para o papel no próximo filme do Capitão América. Em uma entrevista recente, Ruffalo revelou que está animado para reprisar o papel do poderoso herói verde e que mal pode esperar para se juntar ao elenco novamente.

Quer saber mais sobre o retorno de Mark Ruffalo como Hulk em Capitão América 4? Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício e descubra todos os detalhes dessa emocionante notícia!

