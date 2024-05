McDonald’s surpreende fãs com lançamento de brinquedos do Capitão América 4 no Brasil McDonald’s lança brinquedos de Capitão América 4 no Brasil, mas filme chega só em 2025. A rede de fast-food McDonald’s surpreendeu...

McDonald’s lança brinquedos de Capitão América 4 no Brasil, mas filme chega só em 2025. A rede de fast-food McDonald’s surpreendeu os fãs ao lançar uma coleção de brinquedos inspirados no aguardado filme Capitão América 4. Os brinquedos já estão disponíveis nos restaurantes da rede em todo o Brasil, mesmo com a estreia do filme prevista apenas para 2025.

