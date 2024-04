Millie Bobby Brown brilha em Donzela, novo filme em destaque

Alto contraste

A+

A-

Millie Bobby Brown no filme Donzela Millie Bobby Brown no filme Donzela (O Vício - Cinema)

No filme "Donzela", a talentosa Millie Bobby Brown mostra mais uma vez seu brilhantismo nas telonas. O longa tem chamado a atenção do público e da crítica, e recentemente a aprovação no Rotten Tomatoes foi revelada, gerando ainda mais expectativas em torno da produção. Com uma previsão de leitura de 2 minutos, saiba mais sobre o sucesso de "Donzela" e o desempenho da atriz principal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Donzela | Aprovação no Rotten Tomatoes é revelada

• Jurassic World | Atriz aborda possibilidade de retornar para o próximo filme da franquia

• Donzela, com Millie Bobby Brown, está disponível na Netflix

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.