Moana 2: Confira o primeiro trailer oficial e pôster inédito!

Moana 2 está chegando com tudo! O primeiro trailer oficial e um pôster inédito foram divulgados recentemente, trazendo novas aventuras da corajosa Moana. Além disso, o filme promete surpreender os fãs com muita ação e emoção. Prepare-se para se encantar mais uma vez com essa história incrível!

