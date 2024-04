Monkey Man: O Filme que Conquistou o Rotten Tomatoes

Alto contraste

Monkey Man chegou com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, conquistando tanto críticos quanto espectadores. O filme promete ser um sucesso absoluto, cativando o público com sua trama envolvente e atuações impecáveis. Com uma classificação perfeita, Monkey Man se destaca como uma das grandes surpresas do cinema recente.

