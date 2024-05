My Hero Academia | Novidades da 7ª temporada A 7ª temporada de My Hero Academia está prestes a estrear e os fãs já podem conferir a prévia oficial. Com novos desafios e reviravoltas...

A 7ª temporada de My Hero Academia está prestes a estrear e os fãs já podem conferir a prévia oficial. Com novos desafios e reviravoltas emocionantes, a série promete manter os espectadores vidrados em cada episódio. Além disso, a expectativa é alta para ver o desenvolvimento dos personagens e as batalhas épicas que estão por vir. Prepare-se para mergulhar em um universo repleto de heroísmo e ação!

