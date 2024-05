Novas imagens oficiais de MaXXXine revelam Mia Goth em destaque

Alto contraste

A+

A-

MaXXXine tem novas imagens oficiais reveladas, trazendo Mia Goth em destaque. As fotos revelam detalhes da produção e aumentam a expectativa dos fãs para o lançamento do filme. Além disso, as imagens mostram a qualidade visual e o cuidado com os detalhes na construção do universo de MaXXXine.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Pôster oficial da Parte 3 de Crise nas Infinitas Terras recria cena clássica de Superman e Supergirl

• MaXXXine tem novas imagens oficiais reveladas

• O Senhor dos Anéis | Membros do elenco prestam homenagens ao falecido Bernard Hill



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.