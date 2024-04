Novidades sobre as filmagens de Como Treinar o Seu Dragão

Alto contraste

Como Treinar o Seu Dragão Como Treinar o Seu Dragão (O Vício - Cinema)

Como Treinar o Seu Dragão é uma das franquias mais queridas do público, e as filmagens do próximo filme estão prestes a serem concluídas nos próximos meses. Com muita expectativa dos fãs, a produção promete trazer novas aventuras e emoções para a telona. Acompanhe as novidades e prepare-se para mais uma incrível jornada com Soluço e Banguela!

