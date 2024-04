Novidades sobre o Quarteto Fantástico da Marvel Studios

Alto contraste

A+

A-

O Quarteto Fantástico, da Marvel Studios O Quarteto Fantástico, da Marvel Studios (O Vício - Cinema)

O Quarteto Fantástico, da Marvel Studios, terá um novo roteirista vindo diretamente do sucesso de Viúva Negra. O anúncio foi feito recentemente, gerando grande expectativa entre os fãs do universo cinematográfico da Marvel. Essa novidade promete trazer ainda mais qualidade e profundidade para a história dos super-heróis mais fantásticos do universo. Acompanhe as próximas atualizações para não perder nenhum detalhe dessa emocionante novidade!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Thunderbolts | Filme terá roteirista de O Urso

• O Quarteto Fantástico terá roteirista de Viúva Negra

• Joe Manganiello não acredita em retorno como Exterminador no DCU

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.