Novo ator de Kang em Vingadores 5: anúncio previsto para os próximos meses

Alto contraste

A+

A-

Kang-Vingadores-Marvel

De acordo com informações recentes, a Marvel planeja anunciar o novo ator que interpretará Kang em Vingadores 5 nos próximos meses. A expectativa dos fãs para a escolha do ator que dará vida a esse icônico vilão tem aumentado, e a ansiedade só cresce com a proximidade do anúncio oficial.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Vingadores 5 | Novo ator de Kang deve ser anunciado nos próximos meses

• Divertida Mente 2 pode ter maior estreia do ano nas bilheterias dos EUA

• Homem-Aranha 4 | Adam Wingard também é cotado para a direção, diz rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.