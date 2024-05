O Vício |Do R7

Novo filme de Karatê Kid: confira o logo oficial O logo do novo filme de Karatê Kid foi revelado durante a Licensing Expo. A imagem traz elementos nostálgicos que remetem ao clássico...

O logo do novo filme de Karatê Kid foi revelado durante a Licensing Expo. A imagem traz elementos nostálgicos que remetem ao clássico filme dos anos 80, prometendo conquistar tanto os fãs antigos quanto uma nova geração de espectadores. A expectativa em torno do lançamento já está alta, e os detalhes sobre a trama e elenco estão sendo aguardados com ansiedade pelos admiradores da franquia.

