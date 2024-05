Novo filme dos Irmãos Russo na Netflix promete surpreender com orçamento astronômico O aguardado filme dos Irmãos Russo, intitulado "The Electric State", está gerando grande expectativa entre os fãs de cinema. Com...

O aguardado filme dos Irmãos Russo, intitulado "The Electric State", está gerando grande expectativa entre os fãs de cinema. Com um orçamento astronômico, a produção promete surpreender com efeitos visuais impressionantes e uma narrativa envolvente. A Netflix, plataforma responsável pela distribuição do filme, está investindo pesado neste projeto que promete ser um marco no universo cinematográfico.

