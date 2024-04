Novos Ghostbusters em Apocalipse de Gelo Ghostbusters: Apocalipse de Gelo está se aproximando da impressionante marca de US$ 180 milhões em bilheteria. O sucesso do filme...

Alto contraste

A+

A-

Novos Ghostbusters em Apocalipse de Gelo

Ghostbusters: Apocalipse de Gelo está se aproximando da impressionante marca de US$ 180 milhões em bilheteria. O sucesso do filme tem surpreendido a todos, conquistando fãs ao redor do mundo. Com uma trama envolvente e efeitos especiais de tirar o fôlego, a produção promete continuar atraindo espectadores por um bom tempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Ghostbusters: Apocalipse de Gelo se aproxima de US$ 180 milhões em bilheteria

• Garfield | Chris Pratt mostra “preparação” para papel em vídeo divertido

• Zack Snyder defende morte de Zod por Superman em O Homem de Aço



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.