O Dublê: Sucesso de bilheteria ultrapassa US$ 100 milhões

O filme "O Dublê" alcançou um marco impressionante ao ultrapassar a marca de US$ 100 milhões em bilheteria global. O sucesso do longa tem surpreendido tanto críticos quanto o público, consolidando-se como uma das principais produções do ano. Com uma trama envolvente e cenas de ação de tirar o fôlego, o filme tem conquistado cada vez mais espectadores ao redor do mundo.

