Oppenheimer | Cillian Murphy encarnando o personagem no novo pôster

Alto contraste

A+

A-

Cillian Murphy encarnando Oppenheimer Cillian Murphy encarnando Oppenheimer (O Vício - Cinema)

Cillian Murphy é destaque no novo pôster de Oppenheimer, revelado para o lançamento no Japão. O ator interpreta o personagem principal com intensidade e profundidade, prometendo uma atuação memorável. A imagem mostra Murphy em um momento impactante, capturando a essência do filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Oppenheimer | Pôster do lançamento no Japão é revelado

• Timothée Chalamet quebra recorde de quase 50 anos em bilheteria dos EUA

• Blade | Aaron Pierre confirma saída do elenco

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.