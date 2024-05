Os Vingadores: 12 anos de sucesso nas telonas

Alto contraste

A+

A-

Os-Vingadores-12-anos

Há 12 anos, Os Vingadores chegava aos cinemas, marcando o início de uma era de sucesso para o universo cinematográfico da Marvel. O filme reuniu alguns dos super-heróis mais icônicos dos quadrinhos em uma batalha épica contra as forças do mal, conquistando fãs ao redor do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Há 12 anos, Os Vingadores chegava aos cinemas

• Netflix, Prime Video, Max: Principais lançamentos em streaming de maio

• Megalopolis | Assista teaser do novo filme de Francis Ford Coppola



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.