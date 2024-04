Pamela Anderson se junta ao elenco do reboot de "Corra que a Polícia Vem Aí!" Pamela Anderson está de volta às telas! A atriz foi confirmada no elenco do reboot de "Corra que a Polícia Vem Aí!", trazendo sua...

Pamela Anderson está de volta às telas! A atriz foi confirmada no elenco do reboot de "Corra que a Polícia Vem Aí!", trazendo sua icônica presença para a nova versão do filme. A notícia agitou os fãs e promete trazer ainda mais humor e diversão para a produção.

