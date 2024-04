Pedro Pascal é escalado como Reed Richards no Quarteto Fantástico

Alto contraste

O ator Pedro Pascal foi oficialmente escalado para interpretar Reed Richards, o Sr. Fantástico, no novo filme do Quarteto Fantástico. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs do universo Marvel, que estão ansiosos para ver a nova versão dos heróis nas telonas.

Descubra mais detalhes sobre a escalação de Pedro Pascal como Reed Richards no Quarteto Fantástico consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício.

