Piratas do Caribe: Novidades sobre o derivado com Margot Robbie De acordo com o produtor, o derivado de Piratas do Caribe com Margot Robbie ainda está nos planos e deve acontecer em breve. A notícia...

Alto contraste

A+

A-

Piratas do Caribe com Margot Robbie

De acordo com o produtor, o derivado de Piratas do Caribe com Margot Robbie ainda está nos planos e deve acontecer em breve. A notícia animou os fãs da franquia que aguardam ansiosamente por mais aventuras no universo dos piratas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Piratas do Caribe | Derivado com Margot Robbie ainda deve acontecer, diz produtor

• Kraven | Produtor explica por que filme foi adiado

• Furiosa: Uma Saga Mad Max ganha clipe inédito



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.