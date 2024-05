Planeta dos Macacos: O Reinado alcança US$ 300 milhões em bilheteria O filme "Planeta dos Macacos: O Reinado" atingiu a impressionante marca de US$ 300 milhões em bilheteria, consolidando-se como um...

Bilheteria de Planeta dos Macacos O Reinado

O filme "Planeta dos Macacos: O Reinado" atingiu a impressionante marca de US$ 300 milhões em bilheteria, consolidando-se como um grande sucesso de público e crítica. A continuação da aclamada franquia conquistou o coração dos espectadores ao redor do mundo, garantindo seu lugar entre as produções mais bem-sucedidas do ano.

