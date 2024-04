Por que Kristen Stewart rejeitou sugestão de estúdio para interpretar Bella em Crepúsculo?

Alto contraste

Bella e Edward em primeiro filme de Crepúsculo Bella e Edward em primeiro filme de Crepúsculo (O Vício - Cinema)

Quando se fala em Crepúsculo, é impossível não associar Kristen Stewart ao papel de Bella Swan. No entanto, você sabia que a atriz quase não interpretou a protagonista da saga vampiresca? Em uma recente entrevista, Stewart revelou que recusou uma sugestão do estúdio para o papel de Bella.

Descubra o motivo pelo qual Kristen Stewart decidiu rejeitar a sugestão do estúdio e como isso impactou sua carreira.

