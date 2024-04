 Quarteto Fantástico | Diretor tem conta desativada após anúncio de Pedro Pascal

Alto contraste

Matt-Shakman-Quarteto-Fantástico Matt-Shakman-Quarteto-Fantástico (O Vício - Cinema)

O diretor do aguardado filme do Quarteto Fantástico teve sua conta desativada nas redes sociais após o anúncio de Pedro Pascal como o protagonista. O elenco do filme promete trazer grandes nomes e a escolha de Pascal trouxe ainda mais expectativas para os fãs do grupo de super-heróis.

Descubra mais detalhes sobre o anúncio e as reações dos fãs consultando a matéria completa no site Filmes - O Vício.

