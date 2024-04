Quentin Tarantino revela conexão entre seus filmes em nova teoria

Alto contraste

A+

A-

De acordo com uma nova teoria, Quentin Tarantino estaria confirmando a existência de um universo compartilhado em seus filmes, incluindo "The Movie Critic". A especulação tem deixado os fãs animados com a possibilidade de conexões entre as diferentes obras do renomado diretor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Quentin Tarantino confirmaria universo compartilhado em The Movie Critic

• Megalopolis ganha distribuidora na França e favoritos nos EUA

• Rebel Moon: Parte 2 tem lançamento abaixo do primeiro filme



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.