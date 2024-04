Quentin Tarantino tem novo projeto rejeitado The Movie Critic, de Quentin Tarantino, é descartado. O renomado diretor teve seu novo projeto rejeitado, gerando surpresa entre...

Alto contraste

A+

A-

Filme do Quentin Tarantino

The Movie Critic, de Quentin Tarantino, é descartado. O renomado diretor teve seu novo projeto rejeitado, gerando surpresa entre os fãs e críticos. A notícia pegou a todos de surpresa, já que as expectativas estavam altas para mais uma obra-prima do cineasta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• The Movie Critic, de Quentin Tarantino, é descartado

• Godzilla Minus One | Diretor afirma que gostaria de trabalhar em Mechagodzilla e Ghidorah

• Melissa Barrera quer nova colaboração com Jenna Ortega



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.