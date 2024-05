Ralph Ineson é escalado como Galactus no Quarteto Fantástico Ralph Ineson celebra sua escalação como Galactus no Quarteto Fantástico. O ator expressou sua empolgação com o papel e a oportunidade...

O Vício| 09/05/2024 - 21h33 (Atualizado em 09/05/2024 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share