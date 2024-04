Rebel Moon: Parte 2 conquista o topo dos títulos mais populares da Netflix Rebel Moon: Parte 2 alcançou o topo dos títulos mais populares da Netflix, conquistando a atenção dos espectadores ao redor do mundo...

Alto contraste

A+

A-

Rebel Moon: Parte 2 alcançou o topo dos títulos mais populares da Netflix, conquistando a atenção dos espectadores ao redor do mundo. O sucesso da série tem sido evidente, atraindo cada vez mais fãs para acompanhar as emocionantes aventuras de Kora e sua jornada no universo da ficção científica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Rebel Moon: Parte 2 alcança topo dos títulos mais populares da Netflix

• Sam Raimi volta a comentar boatos sobre dirigir Vingadores: Guerras Secretas

• Hollywood está usando Rotten Tomatoes para escolher diretores



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.