Reunião de O Diabo Veste Prada conquista holofotes no SAG Awards

A reunião de elenco de "O Diabo Veste Prada" no SAG Awards chamou a atenção de todos os presentes, gerando grande repercussão nas redes sociais e na imprensa especializada. A presença dos atores principais do icônico filme de 2006 trouxe nostalgia aos fãs e reascendeu o interesse pela produção que se tornou um clássico do cinema.

