Revelado: Recorde de público na Semana do Cinema 2024!

Alto contraste

A+

A-

Semana do Cinema 2024 Semana do Cinema 2024 (O Vício - Cinema)

A Semana do Cinema bateu recorde de público no Brasil, com uma participação extraordinária de cinéfilos ávidos por novas experiências cinematográficas. O evento deste ano prometeu e cumpriu, trazendo uma seleção diversificada de filmes que cativaram a atenção do público e fizeram história nas telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Semana do Cinema bate recorde de público no Brasil

• O Contador | Sequência é confirmada com produção da Amazon

• The Mandalorian & Grogu | Locação das filmagens é confirmada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.