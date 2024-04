Alto contraste

Rian Johnson e Knives Out Rian Johnson e Knives Out (O Vício - Cinema)

Rian Johnson, diretor de "Knives Out", acaba de assinar um contrato com a Warner. O cineasta, conhecido por seu trabalho no aclamado filme de mistério, agora fará parte do time da Warner em futuros projetos.

