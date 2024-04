Rumor aponta mudanças no filme Capitão América 4

Sam Wilson Capitão América

Rumor recente sugere que o filme Capitão América 4 passou por alterações significativas, incluindo a remoção de vilões e mudanças no final. Essas informações têm movimentado os fãs do Universo Cinematográfico Marvel, gerando expectativas e especulações sobre o que esperar da próxima aventura do herói.

