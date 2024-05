Rumor aponta retorno de Marisa Tomei como Tia May em Homem-Aranha 4 Segundo um rumor recente, há a possibilidade de Marisa Tomei retornar como Tia May em Homem-Aranha 4. A atriz conquistou o público...

Segundo um rumor recente, há a possibilidade de Marisa Tomei retornar como Tia May em Homem-Aranha 4. A atriz conquistou o público com sua interpretação do icônico personagem nos filmes anteriores da franquia. A notícia tem gerado expectativas entre os fãs, que aguardam ansiosos por mais novidades sobre o próximo filme do herói aracnídeo.

