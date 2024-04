Ryan Gosling fecha parceria com a Amazon MGM Studios

Ryan Gosling Ryan Gosling (O Vício - Cinema)

Ryan Gosling assina contrato com a Amazon MGM Studios, marcando uma nova fase em sua carreira. O renomado ator está pronto para embarcar em projetos empolgantes com essas gigantes do entretenimento.

