Ryan Reynolds enfrenta monstro em Amigos Imaginários No mundo do cinema, surgem novidades sobre a suposta duração do filme "Amigos Imaginários".Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Alto contraste

A+

A-

Ryan Reynolds diante de monstro em Amigos Imaginários

No mundo do cinema, surgem novidades sobre a suposta duração do filme "Amigos Imaginários".

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• O Livro de Boba Fett | Atriz aborda possibilidade de 2ª temporada

• Amigos Imaginários | Suposta duração é revelada

• Sonic 3 | Produtor revela inspiração em Sonic Adventure 2



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.