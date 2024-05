Sigourney Weaver pode estrelar em The Mandalorian & Grogu Segundo informações, Sigourney Weaver está em negociações para um papel em The Mandalorian ao lado do adorável Grogu.Leia a matéria...

O Vício|Do R7 10/05/2024 - 23h33 (Atualizado em 10/05/2024 - 23h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share